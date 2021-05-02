السعودية تعلن موعد رفع تعليق سفر المواطنين الى خارج المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مصدر في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة سيكون ساريا اعتبارا من يوم الاثنين الموافق لـ17 مايو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أنه اعتبارا من هذا التاريخ، سيكون السفر ممكنا “للمواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى”.

كما سيسمح بالسفر “للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة”.

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