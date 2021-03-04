السعودية تعلن عن 3 شروط لحصول فئة من المرضى على لقاح كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الصحة السعودية إنه بإمكان من يعانون من نقص الصفائح الدموية أخذ لقاح فيروس كورونا مقابل 3 شروط.

والشروط هي كالتالي: المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، والتأكد من عدم وجود نزيف، واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم.

وذكر حساب “الصحة 937” التابع للوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على استفسار بهذا الخصوص، أنه “بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة”.

وتابعت الوزارة، كما وعليه “التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية منه بأخذ اللقاح من عدمه”.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد توصيات بالعزل بعد أخذ لقاح كورونا، ويعتبر اللقاح آمنا ويمنع الإصابة بالمرض، ولا يكون متلقي اللقاح معديا.

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