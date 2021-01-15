السعودية تعلن عن أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، اليوم الجمعة، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي في “تويتر”، “إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية، حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

فيديو | نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل#الإخبارية pic.twitter.com/ydqkR7I1XR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2021

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.