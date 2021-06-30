السعودية تعلن ضبط أكثر من 4.5 مليون قرص كبتاغون داخل شحنة برتقال

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين، والتي تعرف محليا باسم كبتاغون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقعها الرسمي أن ”إرسالية وردت عبر ميناء جدة الإسلامي حول كراتين من ”البرتقال“، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال“.

وأضافت أنه ”بعد ضبط الممنوعات تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة“.

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