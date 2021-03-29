السعودية تعلن شرط جديد للصلاة في الحرم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عن شرط جديد لدخول الحرم وأداء الصلوات فيه.

وبحسب موقع “عاجل” السعودي فقد أعلن عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطة موسم رمضان المبارك (1442هـ)، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة عن بُعد أمس الأحد.

وشدد السديس على أن دخول المصلين إلى الحرم للصلاة فيه، يستلزم الحصول على تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا، وأيضا إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.

وأكد أن الدخول سيكون من نقاط تفويج محددة للفرز والتأكد من وجود تلك التصاريح.

وأوضح السديس أن الرئاسة تهدف إلى تقديم الخدمة إلى المصلين في شهر رمضان بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملةً بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي، وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

ودعا الرئيس العام لشئون الحرمين المعتمرين في رمضان إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، مشيرا إلى تسخير الرئاسة كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.

وقال: لقد سخرت الرئاسة “4422” موظفًا وموظفة من ذوي الكفاءة والتأهيل العالي لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مبينًا أنه تمت مراعاة توزيع الورديات، مراعاة للكثافة المتوقعة؛ حيث تمت زيادة عدد الموظفين خلال الورديات التي تقام فيها صلاة التراويح والقيام.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية بيّن السديس أن الرئاسة العامة وضعت “14” مسارًا افتراضيًا للطائفين في صحن المطاف، وخصصت المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

ولفت إلى تخصيص ما يقارب “5000” عامل وعاملة للقيام بعمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي من خلال الملصقات الإرشادية في جميع المصليات، واستمرار رفع السجاد وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.