السعودية تعلن شرط جديد للصلاة في الحرم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عن شرط جديد لدخول الحرم وأداء الصلوات فيه.

وبحسب موقع “عاجل” السعودي فقد أعلن عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطة موسم رمضان المبارك (1442هـ)، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة عن بُعد أمس الأحد.

وشدد السديس على أن دخول المصلين إلى الحرم للصلاة فيه، يستلزم الحصول على تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا، وأيضا إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.

وأكد أن الدخول سيكون من نقاط تفويج محددة للفرز والتأكد من وجود تلك التصاريح.

وأوضح السديس أن الرئاسة تهدف إلى تقديم الخدمة إلى المصلين في شهر رمضان بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملةً بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي، وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

ودعا الرئيس العام لشئون الحرمين المعتمرين في رمضان إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، مشيرا إلى تسخير الرئاسة كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.

وقال: لقد سخرت الرئاسة “4422” موظفًا وموظفة من ذوي الكفاءة والتأهيل العالي لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مبينًا أنه تمت مراعاة توزيع الورديات، مراعاة للكثافة المتوقعة؛ حيث تمت زيادة عدد الموظفين خلال الورديات التي تقام فيها صلاة التراويح والقيام.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية بيّن السديس أن الرئاسة العامة وضعت “14” مسارًا افتراضيًا للطائفين في صحن المطاف، وخصصت المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

ولفت إلى تخصيص ما يقارب “5000” عامل وعاملة للقيام بعمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي من خلال الملصقات الإرشادية في جميع المصليات، واستمرار رفع السجاد وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

القبض على متهمين بالإرهاب واعتقال متهمين بالتزوير والسرقة في بغداد

اخر الاخبار

فالح الفياض يصدر بياناً بشأن ذكرى تأسيس هيئة الحشد الشعبي

اخبار السعودية

السعودية تعلن شرط جديد للصلاة في الحرم

اخر الاخبار

الكاظمي يوجه بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع المتلاعبين بقوت المواطنين

اخر الاخبار

رئيس قناة السويس يكشف موعد استئناف حركة الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة

اخر الاخبار

كوجر : صعوبة تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الموازنة 2021

اخبار مصر

مصر.. النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

اخبار مصر

مصر.. النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

اخبار مصر

بعد نجاح التعويم.. قناة السويس تكشف عن الإجراء المتخذ مع السفينة الجانحة

اخبار مصر

رئيس هيئة قناة السويس: حدث غير متوقع خلال عملية قطر السفينة الجانحة

اخر الاخبار

الأمم المتحدة تدعو الدول لعدم تخزين اللقاحات وتقاسمها مع بقية الغالم للقضاء على كورونا

اخر الاخبار

بسبب غياب المحفزات..تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي

اخر الاخبار

وزارة العمل تكشف عن موعد آخر موعد لترويج القروض الميسرة

اخر الاخبار

بكاميرا خلفية ثلاثية .. تسريبات تكشف عن ”ريلمي V13”

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يلاقي اوزبكستان اليوم في قمة ودية

سياسية

باسم خشان : حكومة الكاظمي لم تحدث اي تغيير او تطور اقتصادي

اخر الاخبار

نائب يشن هجوماً حاداً على الكاظمي ويتهمه في إبقاء الاقتصاد العراقي اسيرا لـ أمريكا