السعودية تعلق استيراد اللحوم والبيض من تركيا

المستقلة/أمل نبيل/ قال اتحاد المصدرين الأتراك إن المملكة العربية السعودية علقت رسميًا واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في وقت سابق من هذا الشهر ، بعد مقاطعة غير رسمية استمرت شهورًا للبضائع التركية بسبب التوترات السياسية بين الخصمين الإقليميين.

وأفاد المصدرون الأتراك بتزايد العقبات أمام التجارة في المملكة العربية السعودية ، حيث قاد رجال الأعمال في الدولة الخليجية دعوات لحظر الواردات التركية وتدهور العلاقات بين البلدين.

وتوترت تلك العلاقات بالفعل بسبب الطموحات المتنافسة في النفوذ الإقليمي ، وانزلقت في أزمة قبل عامين عندما قتل عملاء سعوديون الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وتقول أنقرة إن الرياض أبلغتها بعدم وجود مقاطعة رسمية ، لكن اتحاد المصدرين قال إن وزارة التجارة التركية أبلغته بتعليق واردات بعض السلع التركية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأبلغ اتحاد المصدرين أعضاؤه في رسالة عبر البريد الالكتروني تلقت رويترز نسخة منها”، تم تعليق الواردات من بلدنا من اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ، ومنتجات المياه ، والبيض والعسل ومنتجاتهما ، بالإضافة إلى الحليب و … بدائل لبن الأم ، اعتبارًا من 15 نوفمبر “

ولم يتسن الاتصال بأحد في السفارة السعودية في أنقرة . ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة التجارة التركية.

16٪ تراجع في الصادرات التركية إلى السعودية

وتقول جمعية المصدرين التركية إن الصادرات إلى السعودية تراجعت بنسبة 16٪ في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى 2.23 مليار دولار.

تركيا تلجأ لمنظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة التركي روهسار بيكان هذا الأسبوع إن الرياض أصرت على عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية – وهو أمر يمكن أن تحدده أنقرة رسميًا من خلال منظمة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفة صباح عن بيكان قوله “نتوقع خطوات ملموسة لحل المشاكل في علاقاتنا التجارية والاقتصادية.” “أخبرنا نظرائنا أنه لم يكن هناك قرار رسمي ، وأن هناك بعض القضايا الاستثنائية

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان اتفقا في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي على “إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية وتجاوز القضايا”.

لدى كلا البلدين سبب لتهدئة التوترات بينما يستعدان للتغيير في ظل إدارة أمريكية جديدة.

وسيواجه الرئيس المنتخب جو بايدن ، الذي انتقد أردوغان بشدة ، ضغوطا من الكونجرس لمعاقبة تركيا لشرائها معدات دفاعية روسية وتعهد بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.

لكن لا توجد مؤشرات فورية على التقارب السعودي التركي ، وتقول بعض الشركات التركية إنها تشعر بالألم منذ بضعة أشهر.

قال سايت قوجة ، المدير العام لشركة دواجن: “على الرغم من عدم وجود حظر رسمي ، لم نتمكن من إرسال العديد من المنتجات إلى المملكة العربية السعودية على أي حال ، بما في ذلك منتجات الدجاج”.

وقال إن التأخير لأسابيع عند الوصول يعني أن مبيعات البضائع مثل بيض التفقيس ، والتي يجب نقلها بسرعة ، قد انهارت بالفعل.