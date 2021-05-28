السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم

المستقلة/- تخطط المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، ومنافسة المقترح البريطاني الإيرلندي لتنظيم البطولة، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن السعودية استعانت بشركة استشارية أمريكية، لوضع إستراتيجية للتقدم لاستضافة المونديال.

ويأتي هذا التقرير، بعد أيام قليلة على موافقة اللجنة العمومية بالفيفا على دراسة الاقتراح السعودي، بشأن إقامة بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا (كل 4 أعوام).

ونال المقترح السعودي موافقة أغلبية أعضاء كونجرس الفيفا، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم الجمعة الماضي، بواقع 166 صوتا في مقابل 22 صوتا غير مؤيد للاقتراح.

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