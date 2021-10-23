السعودية تستهدف الوصول للحياد المناخي بحلول 2060

المستقلة/- أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، السبت، استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري المناخي في عام 2060.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان أطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وخلال المنتدى، أعلن ولي العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام 2060م، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي، بما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

ورحّب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن أحمد الجابر، السبت، بمبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التغير المناخي.

وثمن سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، المبادرة السعودية، مضيفا: “نسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات”.

كما شدد على أهمية النفط والغاز في تلبية احتياجات الطاقة، وقال إن التحركات المناخية يجب ألا تشكل عبئا اقتصاديا على الدول النامية.

وأوضح أن مبدأ “نهج واحد يناسب الجميع” لن يصلح ضمن الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، داعيا إلى تبني نهج عملي.

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