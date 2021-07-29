السعودية ترد على شائعة متداولة حول السفر الى مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رد السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، على شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول السفر إلى مصر.

ووفقا لصحيفة “سبق” السعودية، انتشر بشكل كثيف منذ ساعات، خبر منع السفر إلى جمهورية مصر العربية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالات الإصابة بكورونا والعائدة من مصر.

وتداول المغردون أنه من كل 10 سعوديين عائدين من مصر، هناك 8 مصابون بكورونا، كما تم تداول أخبار تشير إلى بدء حظر سفر سعودي إليها سيبدأ خلال الساعات القادمة.

كما تم تداول تغريدات تشير لوجود اتصالات عالية المستوى؛ للتريث في قرار منع سفر السعوديين إلى مصر؛ حيث تشير التقارير إلى وجود 460 ألف سائح ومقيم سعودي في الأراضي المصرية.

ونفى السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد نقلي، الكلام المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والأرقام المتداولة؛ حيث كتب في حسابه الرسمي على منصة تويتر: “ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفونجراف، فإنني ما زلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية”.

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