السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب من أداء مناسك الحج هذا العام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت وكالة «رويترز» إن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس كورونا في المملكة، وفقا لمصدرين مطلعين، لافتين إلى أن السلطات علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية استقبال الوافدين من الخارج هذا العام.

وأوضح المصدرين أن الإجراء في حال تبنيه سيقضي بعدم السماح بأداء مناسك الحج إلا للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء منه في موعد لا يزيد عن 6 أشهر قبل مشاركتهم في الفعالية الدينية.

وقال أحد المصدرين للوكالة إن السعودية قد تفرض أيضا قيودا على عُمر الوافدين، فيما ذكر مصدر آخر أن الخطط الأصلية كانت تقضي بالسماح لبعض الوافدين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم بأداء مناسك الحج، لكن الجدل بشأن مختلف أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها وكذلك خطر تفشي سلالات جديدة من العدوى أجبر المسؤولين في المملكة إلى مراجعة هذه الخطط.

وأشار المصدران إلى أن المشاورات بشأن هذا الحظر المحتمل لا تزال جارية ولم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.

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