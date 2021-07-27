السعودية تحذر من عقوبات للمسافرين للدول المحظورة بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، من أن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة 3 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن المصدر قوله: ”إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة“.

وأضاف: ”وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر خارج المملكة 3 سنوات“.

ونوه المصدر إلى أن ”الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما تهيب بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم“.

مصدر مسؤول: كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات. pic.twitter.com/ZDLdATec7u

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