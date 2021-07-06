السعودية تتوج بكأس العرب للشباب

المستقلة/- توج منتخب السعودية ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه على نظيره الجزائري 2-1 في المباراة النهائية للبطولة.

وحصد المنتخب السعودي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، في النسخة السابعة للبطولة، بعد فوزه بالتخصص على الجزائر، التي توج للمرة الأولى على حسابها أيضا.

وكان الأخضر توج بلقب النسخة الثانية لكأس العرب للشباب عام 1985، بعد فوزه على محاربي الصحراء 2-1، ليصبح منتخب الجزائر بمثابة تميمة له في البطولة.

تقدم المنتخب السعودي مبكرا بعد 3 دقائق من بداية المباراة، عبر نجمه الواعد مصعب الجوير، وأضاع عبدالله هادي فرصة تعزيز التقدم بعد 15 دقيقة بإهدار ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 53 تعادل عادل بولبينة لمنتخب الجزائر، ليعيد محاربي الصحراء إلى اللقاء من جديد وتشتعل المباراة.

لكن الأخضر حسم اللقاء عبر لاعبه محمد سليمان بكر، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.