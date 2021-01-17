السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة من الإمارات

3 مليارات درهم فائض الميزان التجاري للامارات مع دول مجلس التعاون الخليجي

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المستقلة/- تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الإمارات18.2 مليار، مقابل صادرات بـ 17.22 مليار درهم.بقيمة 

وتلاها عمان 9.94 مليار درهم، مقابل صادرات بـ 4.94 مليار، ثم الكويت 4.99 مليار، مقابل صادرات بـ 3.53 مليار درهم.

وبلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون الخليجي 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020.

وأظهرت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الفائض المحقق، جاء بعد صادرات وطنية غير نفطية 35.601 مليار درهم، مقابل واردات 32.61 مليار درهم.

وبلغت إعادة التصدير 85.49 مليار درهم (23.3 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي التجارة بين الإمارات ودول الخليج، 153.7 مليار درهم (42 مليار دولار)، تعادل 14.88 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة.

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