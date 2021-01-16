السعودية تبدء في تصنيع لقاح لمعالجة فيروس كورونا

المستقلة/- بدأت المملكة العربية السعودية في تصنيع لقاح لمعالجة فيروس كوفيد-19.

وقالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، إن فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة نجح للتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا “COVID-19”.

وبحسب التغريدة، فقد تم الانتهاء بالفعل من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، على أن تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة في المملكة.

ويوجد حاليا أكثر من لقاح فعال لعلاج فيروس كورونا من بينهم لقاح فايزر-بيوتنيك، ولقاح جامعة اكسفورد، ولقاح سينوفارم الصيني.