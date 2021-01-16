السعودية تبدء في تصنيع لقاح لمعالجة فيروس كورونا

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- بدأت المملكة العربية السعودية في تصنيع لقاح لمعالجة فيروس كوفيد-19.
وقالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، إن فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة نجح للتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا “COVID-19”.
وبحسب التغريدة، فقد تم الانتهاء بالفعل من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، على أن تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة في المملكة.
ويوجد حاليا أكثر من لقاح فعال لعلاج فيروس كورونا من بينهم لقاح فايزر-بيوتنيك، ولقاح جامعة اكسفورد، ولقاح سينوفارم الصيني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تبدء في تصنيع لقاح لمعالجة فيروس كورونا

اخر الاخبار

شاهد..انفجار ضخم يهز لبنان..فيديو

اخبار العراق

طقس العراق : أمطار وثلوج في مناطق عدة وأجواء صحوة في أخرى

اخبار العراق

وزارة الاعمار : استئناف العمل بمشروع شبكات مجاري قضاء الهندية

اخبار العراق

الخالدي : اللجان النيابية عازمة على تقليص شامل على بنود الموازنة

اخبار العراق

لجنة : وزير المالية تسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص بعد رفع سعر الدولار

اخبار العراق

العيساوي : تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف

اخبار العراق

العيساوي : تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف

اخبار العراق

وزارة التربية تنشر اسماء الطلبة الاوائل على مدارس التعليم المهني

اخبار العراق

وزيرة الهجرة : عدد النازحين العائدين الى مناطقهم بلغ أكثر من 68 ألف عائلة

اخبار العراق

المالية النيابية : الاجتماعات مستمرة لدراسة بنود مشروع موازنة 2021

اخر الاخبار

وباء جديد يهدد العالم تنقله الخفافيش.. تفاصيل فيروس نيباه القاتل

اخر الاخبار

شاهد : انفجار ضخم يهز لبنان

اخر الاخبار

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار جيلي 2021 في العراق

اخر الاخبار

سياسة واتساب الجديدة…تمنح التلغرام مكاسب هائلة

اخر الاخبار

رجل ينشئ 11 مطبا صناعيا أمام منزله لهذا السبب

اخر الاخبار

استنشاق هذه الروائح يساعد في إنقاص الوزن