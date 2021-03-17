السعودية.. القبض على 11 شخصا شاركوا في مشاجرة بجازان ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقى الأمن السعودي القبض على 11 شخصا شاركوا في مشاجرة جماعية بمنطقة جازان، جنوبي المملكة.

شرطة جازان : إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة. pic.twitter.com/Kzf1SmSDLw — فهد كاملي (@fahadkamly) March 16, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، قوله اليوم الثلاثاء، إنه ”إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وعددهم 11 مواطنا“.

وأضاف الحكمي، أنه ”جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة“.