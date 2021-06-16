السعودية تقرر السماح بإقامة الجنائز في المساجد بشروط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة الجنائز في المساجد والجوامع، بحسب تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ.

وقالت الوزارة في تغريدات عبر ”تويتر“ اليوم، إن القرار يأتي “ وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا“.

وأضافت: ”وجاء في التعميم أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات منها: 1- أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة. 2- يخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص“.

وتتضمن الشروط كذلك: “ تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين. 4- تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها“.

يضاف إلى ذلك ”أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة. 6- عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد“.