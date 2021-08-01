السعودية.. السديس يكشف عن مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة الحرمين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي، عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة، والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة.

وأشار، إلى أن “المفاجأة ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي”.

وأكد، أن “الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر، وذلك بدعم من ومتابعة حثيثة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

واختتم السديس، بـ”دعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة وعلوها”.

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