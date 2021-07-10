السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة

المستقلة /-عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية جلسة  التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ـ حسب تقويم أم القرى ـ واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول رؤيا هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ.

وقررت الدائرة أن يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 7 / 2021م ، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ و غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للحادي عشر من شهر تموز 2021م، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر تموز2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية .

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