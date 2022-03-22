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السعودية.. اعتداء جماعي على فتيات ببوليفارد الرياض! – فيديو

المستقلة /- تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يوثق لحظة الاعتداء على مجموعة من الفتيات خلال مهرجان التنكر الذي شهدته قبل أيام منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتروندرلاند.

 

ويظهر بالفيديو شبان يحاصرون فتاتين ويعتدون عليهما بالضرب وسط تشجيع وسخرية شباب آخرين كانوا متواجدين في المكان.

 

وأثار الفيديو جدلا وغضبا كبيرا بين النشطاء الذين استنكروا ما حدث.

 

وفي وقت سابق، نشرت هيئة الترفيه السعودية مقاطع فيديو وثقت خلالها انطلاق أكبر حفلة تنكرية ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وشهدت المناسبة يوم الخميس الماضي حضورا جماهيريا كبيرا، وتنوعت الأزياء التنكرية ليكون نصيب الأسد للأبطال الخارقين، وسط أجواء من السعادة والفرحة.

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