السد القطري يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة النصر السعودي

المستقلة/- تلقى السد القطري، ضربة موجعة، بتأكد غياب أحد أبرز نجومه، قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

ويتواجد السد، في المجموعة الرابع ببطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب النصر، والوحدات الأردني، والفائز من الملحق الذي يجمع العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

وأعلن السد في بيان رسمي، تعرض نجمه المتألق أكرم عفيف، جناح الفريق الأول لكرة القدم للإصابة.

وكشف بطل الدوري القطري، عن أن عفيف (24 عاما)، سيغيب عن الملاعب، لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وبالتالي، تأكد غياب النجم القطري المتألق، عن مواجهة السد أمام النصر، يوم 17 أبريل/نيسان القادم، ضمن منافسات الجولة الثاني من مباريات المجموعة الرابعة.

 

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