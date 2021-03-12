السجن 212 عاما لـ مصري قتل ابنيه للاستيلاء على مبلغ التأمين في أمريكا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا بالسجن لمدة 212 عامًا على مصري قتل ابنيه من أجل الحصول على مبلغ التأمين على حياتهما.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعود الواقعة إلى عام 2015، عندما قاد مصري يُدعى علي المزين سيارته وبداخلها زوجته السابقة وابنيه، وتعمد السقوط بها في المياه من رصيف ميناء بمدينة لوس أنجلوس.

وأوضحت الوكالة أن ابنيه البالغين من العمر 8 سنوات و13 سنة، واللذين كانا مصابين بالتوحد، لقيا حتفهما غرقًا، فيما تمكنت زوجته المصرية من النجاة بمساعدة صياد كان على مقربة من موقع الحادث، وكذلك نجا الجاني نفسه.

وحصل المزين على مبلغ يربو على 260 ألف دولار قيمة بوليصتي تأمين على حياة ابنيه من شركتي تامين مختلفتين، وحول معظم المبلغ إلى مصر.

وألقي القبض على المزين بعد اكتشاف إقدامه على قتل ولديه متعمدًا، وأدين في أكتوبر عام 2019 بتهمة الاحتيال وانتحال هوية زائفة وغسل الأموال، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 212 عامًا أمس الخميس عن الاتهامات المذكورة، حيث أدانت المحكمة الأمريكية “الطبيعة البشعة والقاسية لجرائمه”.

ولا يزال المزين يواجه اتهامًا بقتل ولديه والشروع في قتل زوجته السابقة، وجاء في حيثيات حكم المحكمة الأمريكية إنه “كاذب ومتصنع بشكل كامل، والندم الوحيد الذي يشعر به بسبب القبض عليه”.

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