السبت المقبل ..ايهاب توفيق يطلق “انت اختياري”

المستقلة/-  بدأ العد العكسي لصدور أحدث أغنيات النجم المصري ايهاب توفيق، أغنية “انت اختياري” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأول تعاون بينهما.

ومن المُقرر طرح برومو فيديو كليب “انت اختياري” يوم غد الخميس حصرياً عبر صفحات شركة لايف ستايلز ستوديوز على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويصدر فيديو كليب أغنية “انت اختياري” بعد يوم السبت في السادس من تشرين ثاني/ نوفمبر حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب.

وتحمل أغنية “انت اختياري” اللهجة المصرية ومن كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

ويحمل فيديو كليب “انت اختياري” توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

 

 

 

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