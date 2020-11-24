السبب الحقيقى وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية ، تفيد بانفصال كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد ملاحظة أن الأول قام بإلغاء متابعته لدينا الشربيني، على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بالإضافة إلى وجود شائعات تؤكد حدوث تشاجر بينهما في الساحل الشمالي ، وحتى تلك اللحظة لم يؤكد أو ينفي أي منهما الأنباء المتداولة أو يعلق عليها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، منشورًا لأحد الصحفيين المصريين وهو أيمن نور الدين ، يوضح من خلاله أسباب انفصالهما ، حيث روي أن الخلافات اشتعلت بين الثنائي مع دعوة الفنانة التونسية درة زملائها لحضور حفل زفافها الذي أقيم في الجونة الشهر الماضي، وكانت تلك الدعوة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، إذ كان للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما ، إذ كان للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما ، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرًا درة، وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا”.

وتابع الصحفي المصري ، أن الزواج غير الرسمي صار محرجًا بالنسبة لها أمام أقرانها من الوسط الفني، بينما في حقيقة الأمر لم يكن ذلك هو جوهر الاتفاق بين عمرو ودينا منذ البداية، وأن دينا لم تكن وقتها تحلم بكل ما حققته في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتباطهما ، و اعتبر عمرو أن ظهوره مع دينا في كل المحافل مؤخرًا بعدما كانا يتحاشان في البداية التقاط الصور معا باتفاق بينهما، مما جعلهما مضرب المثل للزوجين العاشقين في الوسط الفني ولو كان ذلك دون تحرير عقد رسمي أو حتى تصريح شفهي من قبلهما بأي نوع من الزواج”.

وأشار الصحفى المصري أن إعلان زواجه رسمياً منها سيترتب عليه عواقب مادية وترتبيات خاصة مع السيدة زينة عاشور وما قد تردد عن حق الأخيرة فى الحصول على نصف ممتلكات عمرو دياب في لندن سواء عقارات أو مبالغ نقدية في البنوك حسب القوانين البريطانية، إضافةً إلى أن عمرو لا يرغب في الإنجاب مجددا.

وأكد أن كل تلك الأسباب جعلت الخلافات تتصاعد بينهما، وجعلت عمرو دياب يضع حداً لتلك العلاقة، لأنه يدرك تماما أن دينا من حقها هي الأخرى تحقيق حلمها في الإنجاب والزواج وأن سنها صغير ويمكنها تحقيق ذلك إذا ما تزوجت من رجل غيره.

ونفي الصحفي المصري ، أن غيرة دينا على عمرو هي السبب في تلك الخلافات، كما نشرت بعض المواقع الصحفية، ولكن من ناحية أخرى يرى بعض المقربين لهما أن علاقتهما القوية وتمسك دينا بعمرو بعد كل هذا الحب سيحول دون تطور الأوضاع وحدوث الانفصال بشكل نهائي، ولا تزال الكرة في ملعب الطرفين لوجود مشاعر الحب بينهما، فقد يرجعان بشكل مفاجئ.. وقد يكون الانفصال النهائي حقيقيًّا للأسف”.