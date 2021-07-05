الزوراء يهزم النجف في الدوري العراقي

المستقلة/- حقق الزوراء فوزا مهما على النجف (2-0) على ملعب الشعب الدولي في الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز.

الزوراء بدأ بافضلية واضحة وسيطر على المباراة وحاول في أكثر من فرصة للتسجيل أثمرت إحداها عبر المهاجم مهند عبد الرحيم في الدقيقة (30) من المباراة.

ورغم محاولات النجف للعودة إلى المباراة لكنه لم ينجح في مساعيه لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات النجف ورد قائم الزوراء إحدى الكرات، بينما خطف الزوراء هدفا ثانيا بواسطة المتألق مهند عبد الرحيم في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي بفوز الزوراء بهدفين دون رد.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 69 في الوصافة، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 65 في المركز الرابع.