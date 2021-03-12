الزوراء يحرك شكوى ضد أحد مشجعي القوة الجوية

الزوراء يحرك شكوى ضد أحد مشجعي القوة الجوية

المستقلة/- أعلن نادي الزوراء الرياضي رفع شكوى ضد مشجع نادي القوة الجوية المعروف بـ”أبو برير” بسبب ظهوره بمقطع فيديو يسيء للنادي.

الزوراء سقط بنتيجة 0-2 أمام القوة الجوية، الخميس، في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز.

وانتشر مقطع فيديو للمشجع وهو يهدد نادي ولاعبي الزوراء وهو يحمل سلاحا داخل سيارته.

وذكر النادي في بيان رسمي: “إدارة الزوراء وجميع أعضاء الهيئة العامة للنادي تستنكر التصرفات المشينة التي جرت بحق أبناء النادي وجميع أعضاءه من قبل المدعو ضياء أبو برير، والذي قام بتهديد أبناء النادي ومنتسبيه عبر الفيديو المصور والمنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعد أكبر دليلا على التصرف الأرعن تجاه النادي”.

وأضاف: “في الوقت نفسه تستنكر ادارة الزوراء الصمت الغريب من قبل الهيئة الأدارية للقوة الجوية تجاه الأفعال التي يراد منها التفرقة وضياع محبي الفريقين و دس السم بينهما”.

وتابع: “إدارة النادي تسجل استغرابها من قبل المسؤول الأول على النادي الفريق شهاب جاهد بصفته قائدا للقوة الجوية ورئيسا للنادي للتصرفات التي لا يمكن السكوت عنها”.

وأتم: “لذلك سنعمل على رفع شكوى رسمية أمام الجهات ذات العلاقة باعتبار أن السلاح المحمول هو لحماية أمن الناس وليس لتهديدهم من قبل شخصيات ضعيفة تمس أمن الدولة والرد القادم للأدارة والجمهور سيكون في المحاكم المختصة ليكون عبرة لمن اعتبر”.