الزوراء يجدد عقد أحد نجومه

المستقلة/- أعلنت إدارة نادي الزوراء عن تجديد تعاقدها مع الموريتاني الحسن أحويبيب لموسم آخر، ليكون أول المحترفين مع الفريق في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزوراء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبر تجديد التعاقد مع الحسن أحويبيب للموسم الثاني على التوالي، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في الدوري.

يشار إلى أن لجنة المسابقات العراقية عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد الكرة، بحضور رئيسها الدكتور حيدر عوفي.

وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر فتح باب الانتقالات للموسم المقبل، في الأول من شهر أغسطس/آب، ويستمر حتى 19 سبتمبر/أيلول، على أن يُغلق الباب في الساعة 12 صباحا.

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