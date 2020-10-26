الزمالك يضمن وصافة الدوري المصري

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين في الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز، ليضمن الفريق الأبيض وصافة ترتيب النسخة الحالية من المسابقة.

وسجل للزمالك كل من مصطفى محمد في الدقيقة 12، وكابونجو كاسونجو في الدقيقة 24، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 73.

في المقابل أحرز وجيه عبد الحكيم هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 84.

وبهذا ضمن الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري للموسم الحالي (2019-2020)، بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه، الذي لعب مباراة واحدة أقل.

يذكر أن الزمالك سيتم خصم 3 نقاط منه عقب نهاية المسابقة، عقوبة انسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول، لكن هذا لن يؤثر على وضعه في جدول الترتيب.

في المقابل توقف رصيد الإسماعيلي عند 41 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.