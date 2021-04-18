الرشيد يحذر من الدخول الى المواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية

الرشيد يحذر من الدخول الى المواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية

المستقلة /- حذر مصرف الرشيد منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين والمستفيدين كافة من الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الأحد, ان هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية .

وحذر المصرف من ذلك مبينا ان الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف.

وأرفق المصرف البيان بهذا الرابط: https://www.facebook.com/RasheedBank/