الرشيد يباشر العمل على تطبيق خاص بسلف منتسبي الدفاع والداخلية

المستقلة /-اعلن مصرف الرشيد المباشرة بالعمل على التطبيق الجديد الخاص بسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء , ان بامكان المنتسبين تنزيل الرابط (http://bit.ly/2NoQfye) وسيتم ارساله لكافة المستفيدين برسائل نصية لغرض التقديم.

ودعا كافة المنتسبين الى مسح اي تطبيق قديم باسم مصرف الرشيد وتنزيل التطبيق الجديد اعلاه.

وبين ان : العمل جار على شمول المتقاعدين ومن ثم الموظفين مشيرا الى ان مبلغ السلفة هو (10) عشرة مليون كحد اعلى وحسب حدود صافي الراتب.