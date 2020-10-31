الرد السريع  تناقش النزاعات العشائرية في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..عقد قائد فرقة الرد السريع في ميسان الفريق ثامر محمد إسماعيل،السبت، اجتماعا عشائري في قيادة شرطة ميسان لمناقشة النزاعات العشائرية

وقال بيان عن القيادة ان الاجتماع عقد بحضور القيادات الامنية وشيوخ العشائر في المحافظة ومدير شؤون عشائر المحافظة واللجنة المختصة بفض النزاع والخلافات العشائرية. مشيرا الى ان الاجتماع ناقش النزاعات العشائرية التي تحدث في المحافظة

وأوضح ان الاجتماع توصل الى ” الحلول المرضية والسلمية المقنعة للطرفين”.

وأشار الى أن شيوخ العشائر الحاضرين رحبوا بمبادرة القوات الامنية في حل النزاعات العشائرية واعربوا عن شكرهم وإمتنانهم للمسؤولين للتدخل لديمومة الصلح بين أبناء المحافظة وبسط الامن.