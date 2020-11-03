الربيعي : العراقيين يملكون شرائح اتصال تعادل 4 دول .. تصل إلى 38 مليون خط

المستقلة/- أكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن العراقيين يملكون شرائح اتصال تعادل أربع دول، كاشفا عن انفاق مبالغ مالية تصل الى 38 مليون دولار يوميا على اتصالات الهاتف النقال.

وقال الربيعي في تصريح نشرته صحيفة “الصباح” إن “الشركات الاستثمارية محتكرة للقطاع الاتصالات وبأسعار باهظة جداً وخدمتها ليست بالمستوى المطلوب، لذا وجب على الدولة أن تؤسس شركة النقال الوطنية”. لافتا الى أن “شركات النقال العاملة في العراق؛ هي الرابح الأكبر، وليس الدولة العراقية”.

وأضاف: “لسنا ضد أن يكون المستثمر في البلاد رابحاً ولكن ليس بطرق ملتوية تلتف على القوانين بالتعاون مع الفاسدين عبر تحقيق أرباح خيالية لا يتصورها العقل بملايين الدولارات على المستويات اليومية والشهرية والسنوية”.

وأشار الربيعي الى، انه “يبلغ عدد خطوط الهاتف النقال في العراق قرابة 38 مليون خط، لكون أغلب المواطنين يمتلكون بين 2 إلى 4 خطوط، وهذا الرقم يعادل سكان أربع من دول الجوار، وخصوصا الخليجية”، مبينا أنه “إذا ما صرف كل مواطن دولارا واحدا فقط يومياً، فستكون الأرباح 38 مليون دولار يومياً، بينما لا يصل إلى خزينة الدولة، وفق عقود جولات التراخيص، سوى 500 مليون دولار سنوياً”.