الرافدين يعلن قائمة الفروع المشمولة بمنح السلف للمواطنين والموظفين

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، قائمة بأسماء الفروع المشمول بمنح السلف للمواطنين والموظفين والمنتسبين.

وذكر المصرف بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “الفروع المشمولة بمنح السلف هي:

فروع بغداد

فرع الحي العربي – فرع المعرفة –  فرع القصر الابيض – فرع المصافي – فرع الخضراء – فرع المشتل – فرع براثا – فرع الخنساء – فرع حي العامل – فرع الباب الشرقي – فرع القدس – فرع الخلفاء )

فروع بابل

( فرع بابل – فرع الجسر )

فروع النجف 

( فرع حي الامير – فرع السمنت )

فروع كربلاء 

( فرع الشهداء – فرع الهندية )

فروع صلاح الدين

( فرع بلد – فرع الدجيل – فرع تكريت )

فروع الديوانية

( فرع القادسية – فرع الجانب الايمن )

فروع واسط

( فرع قرطبة – فرع المشروع )

المثنى

(فرع المثنى )

فروع ذي قار

( فرع سوق الشيوخ – فرع اور – فرع النيل  – فرع الشطرة )

فرع نينوى

(فرع شارع نينوى 112 )

فروع الانبار

(فرع الانبار – فرع الفلوجة )

فرع كركوك

(الفرع الرئيسي )

فروع ديالى

( فرع المقدادية – فرع الفاروق – فرع بلدروز- فرع ديالى  )

فروع البصرة

( فرع البصرة – فرع الصيادلة –  فرع الاستقلال – فرع المدينة )

فروع ميسان

( فرع الهادي – فرع العمارة – فرع ميسان)

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