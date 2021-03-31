الرافدين يعلن قائمة الفروع المشمولة بمنح السلف للمواطنين والموظفين
المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، قائمة بأسماء الفروع المشمول بمنح السلف للمواطنين والموظفين والمنتسبين.
وذكر المصرف بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “الفروع المشمولة بمنح السلف هي:
فروع بغداد
فرع الحي العربي – فرع المعرفة – فرع القصر الابيض – فرع المصافي – فرع الخضراء – فرع المشتل – فرع براثا – فرع الخنساء – فرع حي العامل – فرع الباب الشرقي – فرع القدس – فرع الخلفاء )
فروع بابل
( فرع بابل – فرع الجسر )
فروع النجف
( فرع حي الامير – فرع السمنت )
فروع كربلاء
( فرع الشهداء – فرع الهندية )
فروع صلاح الدين
( فرع بلد – فرع الدجيل – فرع تكريت )
فروع الديوانية
( فرع القادسية – فرع الجانب الايمن )
فروع واسط
( فرع قرطبة – فرع المشروع )
المثنى
(فرع المثنى )
فروع ذي قار
( فرع سوق الشيوخ – فرع اور – فرع النيل – فرع الشطرة )
فرع نينوى
(فرع شارع نينوى 112 )
فروع الانبار
(فرع الانبار – فرع الفلوجة )
فرع كركوك
(الفرع الرئيسي )
فروع ديالى
( فرع المقدادية – فرع الفاروق – فرع بلدروز- فرع ديالى )
فروع البصرة
( فرع البصرة – فرع الصيادلة – فرع الاستقلال – فرع المدينة )
فروع ميسان
( فرع الهادي – فرع العمارة – فرع ميسان)
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