الرافدين : بدأنا اتخاذ اجراءات قانونية بحق الممتنعين عن تسديد اقساط بسماية

المستقلة/ – اعلن مصرف الرافدين عن نشره اسماء دفعة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.

وذكر بيان للمصرف انه : بدأنا باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية.

وأشار إلى أن : المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الاموال.

واوضح البيان انه سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل دفعات في الايام المقبلة. وبامكان الاطلاع على اسماء المتلكئين عبر الرابط التالي https://www.facebook.com/rafedainbank/./

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