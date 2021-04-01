الرافدين : الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال شهر شباط بلغت 3895 حسابا

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شباط الماضي بلغت 3895 حسابا توفير وجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في شباط وصلت الى 233 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3662 حسابا”.

وأضاف ان “المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.