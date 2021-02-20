الرئيس الفلسطينى يجتمع بقيادي “فتح” لإنهاء الخلاف بشأن الانتخابات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ عقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والقيادي في حركة فتح ناصر القدوة، اليوم السبت، اجتماعا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لإنهاء الخلاف بشأن الانتخابات.

وقد نقلت وكالة أنباء “صفا” عن رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح” منير الجاغوب ما أعلنه على حسابه بموقع “فيسبوك” بأن اللقاء الذي جمع الرئيس عباس والقدوة جرى بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة، وتم الاتفاق على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها.

وكانت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، قد عقدت اجتماعا لها، مساء السبت الماضي، برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، بأن محمود عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، على طريق عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح عباس أن هناك حالة من التجاوب الدولي الواسع مع مبادرته بهذا الخصوص، والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي ناقشت هذه المبادرة وسبل تفعيلها، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر والأردن لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، بهدف توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الفلسطينية لحشد الدعم الدولي لعقد المؤتمر الدولي وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وثمنت حركة فتح الجهود التي بذلتها مصر لدعم الحوار الوطني الفلسطيني، والحرص الكبير الذي أبدته القاهرة لتذليل أي عقبات أمام الحوار الوطني وإنجاحه وصولا لتنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية التي صدرت بهذا الخصوص.

تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 أغسطس/ آب.

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