السيسى يرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفي الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق”.

ووفقا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، فإن نص البرقية جاء كالتالي : ” سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة …. أبعث إلي سعادتكن بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة ” ذي قار ” ببلدكم الشقيق ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل .

أخي صاحب السعادة ، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء . إنا لله وإنا إليه راجعون..مع أطيب تمنياتي الأخوية