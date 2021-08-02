الرئيس التونسي يأمر بإعفاء وزيرين من منصبيهما في الحكومة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرئيس التونسي يأمر بإعفاء وزيرين من منصبيهما في الحكومة

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبى يكشف حقيقة وفاة عقيلة صالح بحادث سير

اخر الاخبار

مصر.. بيان عاجل بعد تعرض القاهرة لهزة أرضية

اخر الاخبار

صور.. أصالة تتألق بفستان خطوبة ابنتها شام

اخر الاخبار

فيديو.. “عن أجره وسر عشقه للحيوانات” محمد رمضان يتحدث

اخر الاخبار

الإمارات.. إطلاق أول مشروع عالمي لاستخراج المياه من الهواء

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطينى تطورات الأوضاع فى القدس

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطينى تطورات الأوضاع فى القدس

اخر الاخبار

ميقاتي بعد لقائه عون: مهمة تشكيل الحكومة البنانية ”لن تكون مفتوحة“.

اخر الاخبار

وفاة مواطنين في ولاية الجزيرة السودانية بسبب الأمطار الغزيرة

اخر الاخبار

السودان: الخرطوم فى انتظار فيضان النيل وقد تبلغه غدا

اخر الاخبار

الإمارات تستأنف تطعيم الأطفال من سن الثالثة بلقاح “سينوفارم”

اخر الاخبار

الجيش اللبناني يلقى القبض على أحد المتورطين بأحداث خلدة أمس

اخر الاخبار

وسائل إعلام تفسر العلامة المثيرة للجدل على النقود الجديدة في مصر

الاخبار

الجيش المصري يكشف عن انضمام سلاح جديد لقواته المسلحة “فيديو”

اخر الاخبار

يوليو 2021 شهر الحرائق حول العالم

اخر الاخبار

ملايين الأميركيين مهددون بالطرد من منازلهم لهذا السبب