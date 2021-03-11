الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار

المستقلة/-وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، في إطار جهود واشنطن لدعم الاقتصاد في مواجهة الوباء.

وقال بايدن في تصريحات قبل التوقيع اليوم الخميس: “يتعلق هذا التشريع التاريخي بإعادة بناء العمود الفقري لهذا البلد ومنح الناس في هذه الأمة – العمال وأفراد الطبقة الوسطى- فرصة لمحاربة الوباء”.

ويتضمن قانون التحفيز مدفوعات مباشرة تصل إلى 1400 دولار للأفراد، وتمديد 300 دولار أسبوعياً لإعانات البطالة حتى 6 سبتمبر/أيلول.كما ستخصص خطة التحفيز ما يقرب من 20 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا، بالإضافة إلى 350 مليار دولار لدعم حكومات الولايات والمدن.

وأقر الديمقراطيون في الكونجرس حزمة التحفيز دون تصويت الجمهوريين من خلال عملية تسوية الموازنة، حيث يرى الحزب الجمهوري أن الإنفاق كبير للغاية.

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