الرئاسة اللبنانية تعلق على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري

المستقلة/-أحمد عبدالله/قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا.

وذكرت الرئاسة في بيان أن “الرئيس ميشال عون تسلم من الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف مختلفا عما كان الاتفاق عليها سابقا، وطلب الحريري من الرئيس عون جوابا عنها قبل ظهر غد الخميس”.

ولفتت الرئاسة إلى أن “الرئيس عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا إلى عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رد الرئيس عون على التشكيلة يوم غد الخميس

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