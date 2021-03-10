الذهب يعاود الانخفاض بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين

المستقلة /- انخفض الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار، ما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ”ديلي فوركس“ إن ”ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة، وكان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الآخذة في الارتفاع“.

وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، ما قلص إغراء حيازة الذهب، كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.

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