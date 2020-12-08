الذهب يرتفع إلى 1871 دولارا للأوقية

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المستقلة/- صعدت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع الدولار مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3% إلى 1871 دولاراً للأوقية ، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% عند 1866.31 دولار للأوقية.

واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس عند 24.81 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- هامشياً بنحو 0.1% عند 90.891 نقطة.

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