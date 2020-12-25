الذكاء الاصطناعي يتنبأ بجدول الدوري الإنجليزي

(المستقلة) تنبأ الذكاء الاصطناعي، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، بعد اللجوء لتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ به.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيظل على قمة الترتيب، ليحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وسيظل ليستر في موقعه كوصيف، وكذلك مانشستر يونايتد الذي سيستمر في المركز الثالث

وسيتقدم تشيلسي من المركز الخامس إلى الرابع، ليتبادل موقعه مع إيفرتون، الذي سيتراجع مركزا واحدا.

توتنهام، الذي يحتل حاليا المركز السادس، سينهي الموسم في المركز السابع، فيما سيصل أرسنال إلى المركز الـ16.

وسيحتل مانشستر سيتي المرتبة الثامنة في جدول الترتيب.