الديوانية يقرر إقالة سمير كاظم

المستقلة/- قرر رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي إقالة المدرب سمير كاظم بعد خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام النجف بهدفين دون رد.

وقال العنكوشي في تصريحات صحفية إن الديوانية بحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد وبالتالي الإدارة أصدرت جملة من القرارات ستنفذ بأسرع وقت أولها إقالة المدرب سمير كاظم مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد والجهاز الإداري.

وبين أن المدرب المساعد سعيد محسن سيقود الفريق بشكل مؤقت لحين تسمية مدرب جديد للفريق، وطالب العنكوشي المدرب بتقديم تقرير فني يوضح من خلاله أسباب تراجع النتائج.

وأشار إلى أن اللاعبين المقصرين الذين سيحددهم الجهاز الفني سيتم إبعادهم عن الفريق لأن الديوانية لا يمكن أن يكون بهذا الوضع مضيفا أن عليهم الاجتهاد من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي.

يذكر أن سمير كاظم هو المدرب الرابع للفريق حيث سبق وأن تمت إقالة المدرب حازم صالح وسعد حافظ فيما استقال قصي منير وأخيرا تمت إقالة المدرب سمير كاظم.