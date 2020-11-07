الديوانية يعلن إقالة مدربه

(المستقلة) أعلن نادي الديوانية إقالة سعد حافظ من تدريب الفريق، وذلك في بيان رسمي مساء اليوم السبت.

وحسب بيان الديوانية، فإنه من المقرر الإعلان عن المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن حافظ تولى تدريب الفريق قبل أسبوعين، خلفا للمدرب السابق حازم صالح، الذي أقيل قبيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل الديوانية حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزه على النجف في الجولة الأولى، ثم تعادله مع نفط ميسان في الجولة الثانية، وخسارته 0-2 أمام الكرخ في الجولة الثالثة.