الدولار يواصل تراجعه خلال تعاملات اليوم

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المستقلة/-انخفضت أسعار الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وسط ترقب المباحثات حول حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو هامشياً بنحو 0.1% إلى 1.2095 دولار ، فيما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3% عند 104.51 ين، كما صعدت أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% مسجلة 1.3330 دولار.

واستقر الدولار أمام العملة السويسرية مسجلاً 0.8890 فرنك، كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 91.066 نقطة.

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الدولار يواصل تراجعه خلال تعاملات اليوم