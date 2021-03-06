الدولار يستقر مع توقف البورصة في بغداد .. اليوم السبت

المستقلة /… توقفت البورصة الرئيسية عن التدوال في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من يوم أمس الجمعة والذي يستمر لغاية يوم غد الاحد.

والبورصة الرئيسية في سوق الكفاح والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.

وأن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 144.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي. (النهاية)

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