الدولار يرتفع بنحو طفيف في مستهل تعاملات الجمعة

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المستقلة/- ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بنحو طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

وصعد الدولار أمام اليورو هامشياً بنحو 0.1% إلى 1.2122 دولار،فيما تراجعت العملة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة ا0.1% عند 104.11 ين، و صعد الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.3228 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.2% مسجلاً 0.8874 فرنك، وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% عند 90.929 نقطة.

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