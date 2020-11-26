الدولار يرتفع أمام الجنيه الاسترليني.. ويستقر أمام اليورو

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المستقلة/- استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو وسلة من العملات الأخرى، في مستهل تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مسجلا 1.3358 دولار.

واستقرت العملة الأمريكية أمام اليورو مسجلة 1.1917 دولار، كما استقر الدولار أمام العملة السويسرية عند 0.9083 فرنك،  كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 91.987 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية أمام اليورو مسجلة 1.1917 دولار، فيما تراجعت أمام العملة اليابانية بنحو 0.2% عند 104.24 ين  .

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