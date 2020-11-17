الدولار يتراجع أمام الجنيه الاسترليني والين الياباني

المستقلة،/- تراجع سعر الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض سعر الدولار أمام الين الياباني والجنيه الاسترليني.

واستقرت العملة الخضراء أمام اليورو عند 1.1863 دولار ، بينما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% مسجلا 204.3 ين، وانخفض الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% إلى 1.3212 دولار.

وانخفض الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.1% مسجلاً 0.9119 فرنك، فيما هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% عند 92.494 نقطة.