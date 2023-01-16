الدور نصف النهائي.. ملعب البصرة يحتضن مباراة العراق وقطر

المستقلة/- يحتضن ملعب البصرة الدولي المواجهة المرتقبة بين منتخب العراق ونظيره القطرى، فى افتتاح منافسات الدور نصف النهائي للنسخة رقم 25 من بطولة كأس الخليج العربى، والمقرر إقامتها فى الساعة الرابع والربع عصر اليوم الاثنين.

وتأهل منتخب العراق، الذى يتسلح بالأرض والجمهور، للدور نصف النهائي من خليجي 25 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب العماني، بعد تساويهم برصيد 7 نقاط.

وحقق “أسود الرافدين” انتصارا كبيرا على منتخب اليمن، بخمسة أهداف دون رد على اليمن، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، سبقها بالتعادل السلبي مع عمان والفوز على السعودية بثنائية.

فيما حجز منتخب قطر مقعده في المربع الذهبي بعدما تواجد في المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية في البطولة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الكويت صاحب نفس الرصيد.

وحصد العنابي نقاطه الأربعة في خليجي 25، بتحقيقه فوزا وحيدا على نظيرا الكويتى بهدفين دون رد، وتعادل مع الإمارات في الجولة الثالثة والأخيرة، فيما خسر أمام نظيره البحرينى بهدفين مقابل هدف.

فيما يصطدم منتخب البحرين بنظيره العمانى، في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي من البطولة التى تستضيفها العراق حتى التاسع عشر من شهر يناير 2023.

 

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